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И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун напомнила, что перед началом учебного года следует посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок.

«Уже через месяц дети пойдут в школу. Сейчас у родителей будущих учеников точно немало хлопот – от выбора рюкзака до дневника. Но среди этих дел следует не забыть также посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных Календарем», - написала она в Facebook.

Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.

«Ведь государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий детям, которые не получили необходимые прививки по Календарю профилактических прививок», - напомнила и.о. министра.

Вакцины, предусмотренные календарем прививок, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта.

«Вакцины – единственный надежный способ защититься от многих опасных болезней. Нет рациональных оснований рисковать своим здоровьем и здоровьем своего ребенка и приобретать иммунитет, «переболев», когда имеем 100% обеспечение качественными и бесплатными вакцинами», - подчеркнула Супрун.

 
ForUm

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