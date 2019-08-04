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В Одесской области в субботу, 3 августа, в результате ДТП погиб семилетний ребенок, еще четыре человека госпитализированы. Об этом сообщает областная полиция. 

Отмечается, что авария произошла возле села Петрово Беляевского района.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель ВАЗ 2103 во время движения не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом и перевернулся.

В автомобиле, кроме водителя, находились еще четверо пассажиров. Все они с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу, где один из потерпевших – семилетний мальчик умер.

По данному факту начато уголовное производство.

Напомним, что в результате сильного ливня в Одессе вчера, 3 августа, поток воды снес десяток машин и развернул ливневый коллектор. На Карантинном спуске мощный поток воды снес десяток припаркованных авто и сорвал асфальтовое покрытие.
ForUm

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