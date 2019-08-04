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С начала текущих суток зафиксировано уже 4 прицельные обстрелы российско-оккупационными войсками украинских позиций на линии боевого соприкосновения, потерь нет.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

«С начала нынешних суток сегодня, 4 августа, зафиксировано уже 4 прицельных обстрела российско-оккупационными войсками наших позиций на линии боевого соприкосновения», - сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк их пресс-центре Министерства обороны.

Он также сообщил, что сразу с полуночи по направлению от пгт Пантелеймоновка оккупанты провели минометный обстрел наших защитников Верхнеторецком. В общем враг выпустил 10 мин калибра 82 мм.

Также ночью оккупанты вели провокационные обстрелы из стрелкового оружия в районе Широкино и дважды - вблизи населенного пункта Пески.

«Потерь от начала нынешних суток в результате вражеских обстрелов среди наших героев нет. Защитники Украины придерживаются «режима тишины» и находятся наготове в отношении любых коварных и провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск», - заверил Гуцуляк.

Напомним, с начала суток боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.
ForUm

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