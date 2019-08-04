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В Москве на акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу задержаны 828 человек, сообщает ОВД-Инфо.

Всего на митинг в столице России вышли от 10 до 12 тыс. человек, свидетельствуют данные правозащитников. 

Задержанных, среди которых несовершеннолетние и люди с травмами, увезли в 38 участков полиции. В некоторые не пускают адвокатов.

Росгвардия сообщила о потерпевшем сотруднике — он вывихнул руку, задерживая участника акции.

 

Задержанных обвиняют в нарушении правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ); неповиновении требованиям сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Им грозят штрафы и до пятнадцати суток ареста.

Суд в Москве оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь на 300 тыс. руб. ($4,5 тыс.) за повторное нарушение правил проведения митинга. 
ForUm

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