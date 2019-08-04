День Воздушных Сил ВСУ отмечается согласно Указу Президента от 27 июня 2007 года в первое воскресенье августа.

«Этот день является символом нерушимой связи многих поколений мужественных людей, принадлежащих к элите Вооруженных Сил Украины. Вы воплощение чести, доблести и верности, а своими подвигами заслужили большое уважение украинского народа, гарантируя безопасность и нерушимость воздушных границ нашей Родины.

Вы одними из первых встали на защиту нашей Родины в 2014 году, выполняя боевые задачи воздушной поддержки наземных войск, разведки, авиационной транспортировки подразделений и грузов, а также эвакуации раненых. Вечная память экипажам, которые не вернулись с боевого дежурства!», - говорится в поздравлении Командующего Объединенных сил, генерал-лейтенанта Александра Сырского.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов с Днем Воздушных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Уважаемые воины Воздушных Сил! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником защитников украинского неба - Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Это праздник мужественных людей, которые днем и ночью охраняют воздушное пространство Отечества, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, искусно и оперативно перебрасывают воздухом на дальние расстояния военнослужащих, вооружения и технику», - говорится в поздравлении.

Глава государства поблагодарил личный состав за упорную, самоотверженную службу, мужество и решительность, проявленную при выполнении возложенных задач.

«Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства», - говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность, что благодаря высокому профессиональному мастерству и ответственности военнослужащих этого мощного вида Вооруженных Сил небо над Украиной всегда будет мирным, а наш народ - надежно защищенным. И пожелал воинам и их семьям «крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Отечества».