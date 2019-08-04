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За сутки, 3 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил. 

Боевики обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Марьинки, Павлополя, Крымского, Майорска, Южного, Новгородского, Майского, Новолуганска. 

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Верхнеторецкого и Широкино. 

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, вчера боевики обстреляли позиции ВСУ под Крымским, Майорском и Марьинкой, ранен боец.
ForUm

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