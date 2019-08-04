За сутки, 3 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Боевики обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Марьинки, Павлополя, Крымского, Майорска, Южного, Новгородского, Майского, Новолуганска.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Напомним, вчера боевики обстреляли позиции ВСУ под Крымским, Майорском и Марьинкой, ранен боец.
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