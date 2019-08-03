С начала текущихи суток в зоне ООС зафиксированы три вооруженные провокации со стороны российских оккупационных войск и их наемников, в результате один украинский военнослужащий ранен.

Об этом заявил в субботу на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«С начала этого периода, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции зафиксировано три вооруженные провокации со стороны боевики. При этом минометы запрещенных калибров противник не использовал. Также, один украинский военнослужащий получил ранения», — сказал Мотузяник.

Так, под вражеским огнем уже сегодня находились защитники с. Крымское, где боевики вели огонь из стрелкового оружия, а также защитники населенного пункта Майорское — там боевики совершили несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Кроме того, по словам Мотузяника, российские войска открывали огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС возле Марьинки, что на Донецком направлении.

Военнослужащие из состава Объединенных сил сожлюдали режим прекращения огня, подчеркнул представитель Минобороны.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы десять раз нарушили режим прекращения огня.