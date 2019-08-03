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В Москве в субботу, 3 августа, во время акции возле мэрии против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу задержали 311 человек. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Сообщается, что среди задержанных на данный момент независимый кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов, солист группы "Аркадий Коц" Кирилл Медведев, журналист телеканала "Дождь" Владимир Роменский, журналист издания "Сноб" Никита Павлюк-Павлюченко, журналистка "Ведомостей" Елена Вавина и журналист Кирилл Атаниязов., журналистка Наталья Панферова. Также задержаны муниципальные депутаты района Гагаринский Григорий Толкачев и Юрий Зуев. У Зуева при задержании отняли телефон.

При этом полиция сообщает о 30 задержанных участниках несогласованной акции оппозиции в Москве

Напомним, перед началом акции протеста в Москве российские силовики задержали соратницу оппозиционера Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
ForUm

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