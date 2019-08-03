За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы десять раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Новоселовки второй террористы вели огонь из ручного противотанкового гранатомета, украинские позиции неподалеку Богдановки дважды были обстреляны из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Окрестности Павлополя попали под огонь из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север неподалеку Нижнетеплого боевики дважды обстреляли украинских военных из крупнокалиберных пулеметов. Около Луганского террористы вели огонь автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе Светлодарска украинские позиции были обстреляны из крупнокалиберного пулемета. Неподалеку Пивденного боевики дважды стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В штабе добавили, что за минувшие сутки в результате обстрелов один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток было зафиксировано два обстрелы со стороны боевиков: вблизи Крымского из стрелкового оружия и неподалеку Майорска из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов один украинский военный был ранен.
Напомним, с полуночи воскресенья, 21 июля, на Донбассе началось хлебное перемирие — бессрочный запрет на любое ведения огня.
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