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Глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев сообщил, что объем газа, который накопила компания в подземных хранилищах, уже превысил 16 млрд. куб. м. 

Об этом говорится в сообщении на странице Коболева в Facebook.

«Сегодня пересекли отметку в 16 млрд. куб. м. До начала отопительного сезона осталось 73 дня», — сообщил министр.

В пятницу, 2 августа, компания Нафтогаз Украины отмечала, что накопленный объем газа на 3 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом году.

«К началу отопительного сезона нужно накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа, чтобы минимизировать любые энергетические риски», — также говорится в посте.

Напомним, ранее Коболев назвал дату трехсторонних переговоров по газу.
ForUm

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