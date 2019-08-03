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На большей части территории Украины в субботу, 3 августа, ожидаются сложные погодные условия: значительный дождь, град, шквалы до 20 м / с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«Днем 3 августа в большинстве западных, центральных и южных областей грозы, в Карпатском регионе, в Одесской и Николаевской областях местами значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)», говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Напомним, недавно ливень подтопил станцию метро в Киеве.
ForUm

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