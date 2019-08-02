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В Издательстве Московской Патриархии вышла новая книга - «Чин освящения храма, от архиерея творимаго», представляющая собой отдельное издание чина великого освящения храма, которое совершает архиерей. 

Фото: rop.ru

Этот чин содержится в Большом Требнике, а также во второй части Чиновника архиерейского священнослужения, однако по тяжелым большеформатным изданиям не всегда удобно совершать освящение храма, сообщает patriarchia.ru.

«Чин печатался и в двухчастных дореволюционных Требниках стандартного формата, и в требном сборнике «Освящение храма», которые рассчитаны на то, что их держат в руках. Однако и это неудобно, так как в книге содержится большое количеством чинов, которые непосредственно во время освящения храма не нужны. Новое издание нетяжелое, его удобно держать в руках; архиерейские молитвы напечатаны крупным шрифтом. Поскольку великое освящение храма, совершаемое архиереем, а часто и Патриархом, является большим праздником, то книга празднично оформлена полноцветной орнаментикой», - рассказали в издательстве.

Издание может быть интересно и полезно всем участникам чина освящения храма.
ForUm

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