В Киевской области задержан мужчина и женщина, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили авто.

Как сообщает пресс-служба облглавка, бывшие сожители «сплотились» и напали на сотрудников полиции, которые приехали на вызов о семейном насилии. Сначала нападавшие забрызгали глаза правоохранителям слезоточивым газом, а затем мужчина палкой избил служебный автомобиль.

Около 21:00 в полицию Киевщины поступило сообщение о семейном конфликте в одном из домов села Красная Слобода. Чтобы разобраться в ситуации по указанному адресу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции Макаровского отделения полиции. Как выяснилось, между пенсионеркой и ее дочерью произошла ссора.

Когда приехали полицейские, весь негатив 41-летняя женщина навеселе «выплеснула» на правоохранителей. Начала оскорблять нецензурной лексикой работников полиции. «Поддержать» свою бывшую возлюбленную решил мужчина, и они из двух баллончиков устроили для полицейских «газовую» атаку.

После чего мужчина выбежал на улицу, схватил деревянную палку и повредил служебный автомобиль.

Нападающих задержали с поличным в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас 38-летний мужчина и его бывшая сожительница находятся в изоляторе временного содержания. При проведении медицинского освидетельствования установлено, что содержание алкоголя в крови женщины составил 1,3 промилле.

Полиция обратилась с ходатайством об избрании меры пресечения для злоумышленников в виде содержания под стражей.

Двум работникам полиции оказана медицинская помощь. Им диагностировали химические ожоги глаз.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.