Герой романа Федора Достоевского князь Мышкин, которого общество называло идиотом, на самом деле, является олицетворением кротости.

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Об сказал Патриарх Кирилл в день памяти преподобного Серафима Саровского, сообщает patriarchia.ru.

«Когда наш великий писатель Федор Михайлович Достоевский решил создать художественный образ кроткого человека, он назвал свой роман «Идиот». И это было очень правильно подобранное название, потому что никто не мог понять главного героя - человека, в полной мере являющего окружающим смирение и кротость. Казалось бы, князь, представитель образованного класса, а ведет себя как сумасшедший. Настолько непривычным, удивительным, вызывающим было явление кроткого человека в среде русской аристократии, что его называли идиотом, а на самом деле он был кротким», - сказал он.

Патриарх пояснил, что кроткие люди вызывают у общества противоречивые чувства и часто воспринимаются «как нечто выпадающее из общего ряда привычных лиц».

«Кротость и у нас нередко вызывает разные чувства. Кто-то с недоверием относится к такому человеку, пытаясь понять, что же у него на уме, не личина ли это, которая скрывает иную сущность. Другие просто не понимают таких людей, сторонятся от них. Вообще, кротость никогда не оставляет людей безразличными, и через то, как мы реагируем на кротость, явленную тем или иным человеком, обнаруживается наша способность самим быть кроткими», - отметил Предстоятель Русской Церкви.

При этом Патриарх подчеркнул, что кротость является не слабостью человека, а величайшей его силой.

«Кротость - это не слабость, это не чудачество. Это великая сила. Иоанну Лествичнику принадлежат замечательные слова о том, что кротость делает нашу душу недвижимой, сохраняющей одно и то же состояние и в чести, и в бесчестии. Мы знаем: когда мы в почете, когда мы в благополучии, все вроде как спокойно, но стоит каким-то обстоятельствам вторгнуться в нашу жизнь, разрушить это благополучие, душа приходит в смятение», - сказал он.