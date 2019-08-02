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В резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона появились часы с обратным отсчетом до даты выхода Британии из Евросоюза (Brexit).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Mirror.

«Цифровые часы были доставлены в (резиденцию Джонсона на улице Даунинг-стрит, 10 - ред.) сегодня — за 91 день до того, как премьер-министр заявил, что мы выйдем из ЕС, «сделаем это или умрем», - пишет издание.

Аналогичные часы установили и в офисе правящей Консервативной партии.

Часы отсчитывают секунды и минуты, оставшиеся до 23:00 31 октября по британскому времени — именно тогда наступит Brexit. По среднеевропейскому времени это произойдет в полночь 1 ноября.

Устройство имеет четыре «окошка», где отображается количество дней, часов, минут и секунд, оставшихся до выхода Британии из ЕС.

Подобная модель часов продается в Интернете за £587 ($710).

Великобритания должна была покинуть ЕС еще 29 марта, однако парламент отклонил все предложения правительства экс-премьера Терезы Мэй. 10 апреля Мэй и лидеры Европейского Союза на экстренном саммите в Брюсселе договорились о продлении срока Brexit до 31 октября.

24 июля премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон. Он заявлял, что Британия должна оставить Евросоюз до 31 октября, даже если придется сделать это без соглашения. «Сделай или умри, будь что будет», - отмечал он.

Фото: twitter.com/Conservatives
ForUm

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