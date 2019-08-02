В Украине утверждены новые требования к маркировке меда с целью большей информированности потребителя о качестве и происхождении данной продукции, сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

Приказ Минагрополитики дает ряд определений таким понятиям как слитый мед, цветочный или нектарный мед, мед для кондитерских изделий, мед падевый цветочный (нектарный), мед полифлорный цветочный (нектарный), падевый мед, прессованный мед, сотовый мед, центрифужный (экстрадированный) мед и тому подобное.

Согласно утвержденным требованиям, мед должен соответствовать определенным характеристикам и критериям состава. В частности, он должен состоять из углеводов, преимущественно из фруктозы и глюкозы, а также других веществ, таких как органические кислоты, энзимы (ферменты), пыльцевые зерна, попадающие в процессе переработки пчелами нектара (пади) на мед.

Цвет меда – от прозрачного (бесцветного), белого, светло-желтого до темно-коричневого, жидкой, вязкой, очень вязкой или плотной консистенции. Допускается кристаллизация меда – от мелко-до крупнозернистой.

Вкус меда – сладкий, нежный, приятный, терпкий, раздражающий слизистую оболочку ротовой полости, без посторонних привкусов. Аромат - специфический, приятный, слабый, сильный, нежный, без посторонних запахов. Вкус и аромат могут варьироваться, но эти показатели должны быть обусловлены растительным происхождением зависимости от вида растения.

В мед, который маркируется словом «мед», пригодный для потребления человеком или в качестве ингредиента в пищевых продуктах, запрещено добавлять другие пищевые ингредиенты, пищевые добавки или любые другие добавки. Пыльцевые зерна, присущие меду, не считаются ингредиентом.

Мед не должен содержать посторонних органических и неорганических веществ, не относящихся к его составу, привкусов или запахов, иметь признаки брожения, иметь искусственно измененную кислотность или быть нагретым таким образом, чтобы натуральные энзимы (ферменты) были разрушены или в значительной степени деактивированы.

По происхождению мед разделяют на нектарный (цветочный) и падевый мед; по способу производства - на сотовый мед, соты в меду, слитый мед, центрифужный (экстрадированный) мед, прессованный мед. По содержанию пыльцевых зерен мед разделяют на мед падевый цветочный (нектарный) и мед полифлорный цветочный (нектарный).

Отдельно прописаны требования к меду для кондитерских изделий.

Также отмечается, что маркировка меда должна содержать информацию о стране происхождения, в которой он собран.

Вместе с тем в документе отмечается, что предоставление на рынке меда, который введен в обращение по 1 января 2023 года, не может быть запрещено или ограничено по причинам несоответствия требованиям, до окончания срока его годности.