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Полицейские устанавливают обстоятельства умышленного убийства, совершенного на территории Коммунарского района Запорожья.

Как сообщает пресс-служба облполиции, 1 августа около 14:00 поступило сообщение от медработников о том, что во дворе частного дома по улице Закарпатской в ​​ Запорожье обнаружен труп хозяина, мужчины 1961 года с многочисленными ножевыми ранениями.

На месте происшествия следственно-оперативной группой проведен осмотр и собраны вещественные доказательства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся первоочередные следственные действия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

СМИ сообщают, что убитый – криминальный авторитет по прозвищу «Петрик». Убийство было зафиксировано камерами видеонаблюдения, установленными во дворе дома жертвы, и причастные к преступлению уже установлены: это жители Запорожья 1960 и 1991 годов рождения. Оба объявлены в розыск.
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