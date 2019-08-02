В Кременчуг Полтавской области из Одессы прибыли мощи святых апостолов Петра и Павла.
Фото: kg.ua
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Кременчугской епархии, приложиться к святым мощам верующие Кременчуга смогут на протяжении недели.
Иконы и мощи святых будут находиться на территории Свято-Троицкого храма до 9 августа – до окончания городской православной выставки-ярмарки.
Мощи святых Петра и Павла привезли в Кременчуг из Одесского Балтского Свято-Покровского мужского монастыря.
«Апостол Петр был свидетелем Христа, проповедовал. Апостол Павел стал его учеником. Сначала он был язычником, римлянином, гонителем христианства», - рассказал протоиерей Константин из Балтского Свято-Покровского мужского монастыря.
Он также отметил, что каждый желающий имеет возможность помолиться и приложиться к ковчегу с мощами святых.
«Стоит помолиться за свою семью. Помогают апостолы в семейных нуждах и в учебе, а также в укреплении веры», - отметил протоиерей Константин.
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