1 августа в 15:00 к спасателям поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута в районе горы Петрос в Раховском районе из-за сложных погодных условий нуждается в помощи группа туристов в составе четырех человек. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба ГосЧС Закарпатья.

Все четверо – жители пгт Ирдынь Черкасской области, 1983, 1984, 2008 и 2016 рождения.

На помощь отдыхающим было направлено пять специалистов горного поисково-спасательного отделения села Лазещина на двух единицах техники.

В 20:30 путем проведения поисково-спасательных работ заблудившихся туристов нашли в районе полоныны Шасса горы Петрос. Далее их транспортировали к временному месту жительства в пгт Ясиня Раховского района. В медицинской помощи граждане не нуждались.