Руководитель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что ситуация с денежным обеспечением ведомства сложнейшая, недофинансирование достигает почти миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На данный момент долги по невыплате подчиненным денежной помощи на оздоровление составляют 291,4 млн гривен. То есть пограничники с марта месяца не получают эту помощь. Такая ситуация привела к повышению социальной напряженности. Вчера я сказал, что никто ни при каких условиях не получит эту помощь - ни в администрации, ни в региональном управлении или управлении пограничного отряда. Денег нет. А вот отдел пограничной службы, который несет службу непосредственно по охране государственной границы - однозначно. Забрать у этих людей у ​​меня не поднимется рука», - отметил Дейнеко.

Председатель Госпогранслужбы объясняет такую ​​ситуацию тем, что этот год в Украине избирательный, а некоторые политики рассчитывали на поддержку военных.

«Пятый президент Петр Порошенко обещал пограничникам поднять зарплату на 30%, как и всем другим военным. Только в других структурах оказался лучший запас прочности, например, у Министерства обороны», - отметил он.

Также сравнивалось повышение вознаграждения за участие в ООС, где также есть различия между доплатой военнослужащим.

«Задолженность по этому вознаграждению перед личным составом, который несет службу в зоне ООС, составляет с 1 марта 159 млн гривен. И эта сумма только накапливается», - сказал Дейнеко.

Он выразил уважение к военнослужащим ВСУ и других военных формирований, которые несут наибольшие человеческие потери, но и напомнил о 70 пограничниках, отдавших жизни за независимость нашего государства.

«Делить военных, на мой взгляд, некорректно», - сказал председатель ГПСУ.

«Очень тяжелая ситуация, ведь я довожу до подчиненных задачи и позицию президента Украины, который искренне хочет перемен в стране, побороть коррупцию на всех уровнях, прекратить разворовывание госбюджета, требует от нас сделать все, чтобы уничтожить контрабанду как явление. Вы же понимаете, что пограничник в этой борьбе занимает не последнее место. И когда я обращаюсь к подчиненным и призываю их быть честными, жить честно на зарплату и любить свое государство, и одновременно говорю: а деньги я вам дам в следующем году - это ненормально», - добавил он.

В ходе беседы Дейнеко также сказал, что склоняет голову перед подчиненными, которые служат с перегрузкой, но не разбежались и продолжают охранять границу.

«Эта ситуация не может оставаться такой и в дальнейшем. Я стараюсь все эти вопросы решать в Офисе президента, в Министерстве внутренних дел, которое является распорядителем средств», - отметил он.

Также глава ведомства добавил: «помощь от МВД есть. Но для того, чтобы дать нам дополнительно миллиард, его надо где-то найти, а в государственном бюджете его нет. Должны быть внесены изменения в бюджет. Мы своими силами можем изменить назначение определенных платежей, но не в таком объеме, чтобы полностью решить проблему».