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В четверг, 1 августа, в Киеве на мотоцикле разбился украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber. Об этом сообщили друзья Лисогора в соцсети Facebook.

«…ушел из жизни Александр Габбер Лисогор. На проспекте Победы, в районе метро Святошино его подрезало авто, когда ехал на мотоцикле в своей полосе», - написал блогер Александр Барабошко.

Друг диджея Денис Ничога подтвердил его гибель.

«Попал в аварию на мотоцикле, слетел, его переехала машина. Перелом груди и таза. Отвезли в операционную. Там и умер», - сообщил он.

Лисогор выступал на ночной сцене фестиваля Atlas Weekend, а также был диджеем в ночном клубе «Зеленый театр».
ForUm

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