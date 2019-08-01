Госаудитслужба проверит 21 предприятие теплокоммуэнерго на соответствие тарифообразования для населения. Об этом на селекторном совещании с регионами по подготовке к отопительному сезону заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщается на сайте Кабмина.

«Наша задача проверить эффективность тарифов, установленных предприятиями ТКЭ на местах. В большинстве случаев они являются необоснованными и не соответствуют действительности. В этот перечень попали предприятия, имеющие высокий тариф - от 1800 до 2300 грн за 1 Гкал. В частности, город Барвенково (Харьковская обл.) - 2276 грн за 1Гкал, Винницаоблтеплоэнерго, Владимир-Волинськтеплокоммунэнерго, Смилатеплокоммунэнерго и другие. Практически во всех областях есть такие города», - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что все с пониманием имеют отнестись к этому вопросу. «Заявленная предприятиями ТКЭ эффективность должна быть подтверждена документально», - сказал Зубко.