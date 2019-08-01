В Днипре полиция расследует факт смерти мужчины, который находился под домашним арестом.

По данным облглавка, мужчину со следами крови на лице обнаружила жена 30 июля около 23:00 на балконе четвертого этажа квартиры, где проживала семья.

Пострадавшего доставили в больницу, где он умер. Согласно врачебному свидетельству, смерть мужчины вызвало пулевое проникающее ранение головы. Сообщение о происшествии поступило в полицию из больницы. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжаются следственные действия. В рамках досудебного расследования будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз.

Относительно 28-летнего потерпевшего 10 июня 2019 было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

12 июня Бабушкинский районный суд Днипра избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток до 9 августа текущего года по месту его проживания.