В результате ДТП, которое произошло 1 августа около 07:00 на перекрестке улицы Вернадского и проспекта Яворницкого в Днипре, пострадали 11 пассажиров микроавтобуса.

Как сообщает пресс-служба облполиции, предварительно, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения Hyundai Getz.

Патрульные полицейские преследовали автомобиль, который был в ориентировании за совершение правонарушения. На неоднократные требования патрульных остановиться водитель не реагировал. Нарушив правила дорожного движения, он совершил столкновение с маршрутным такси Mercedes Sprinter. От удара автобус с пассажирами перевернулся на бок.

На момент аварии в салоне микроавтобуса находилось 15 человек, из них травмы получили 11 пассажиров микроавтобуса. Также в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Hyundai Getz. Все они были доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Следственные действия продолжаются.