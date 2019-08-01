Главная опасность развития цифровых технологий заключается в ограничении человеческой свободы.

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Такое мнение высказал Патриарх Кирилл, сообщает «Интерфакс».

«Опасность развития новых технологий только в одном: эти технологии несут несомненное ограничение или полную потерю свободы человека. Чем больше мы полагаемся на цифровые носители, тем больше мы подвергаем опасности в первую очередь свою свободу», - сказал Предстоятель Русской Церкви.

Патриарх подчеркнул, что утрата свободы личности человеком, слепо полагающимся на достижения технологий, может пройти для него незаметно.

«Не только средства связи, но и вообще вся цифровая цивилизация, которая уже начинает становиться нашим достоянием, способны максимально ограничивать человеческую свободу без создания какого-либо дискомфорта. Человек может даже не замечать, что его свобода ограничена, а свобода будет ограничиваться», - добавил он.