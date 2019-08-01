также в разделеРелигия
В Товтрах на Буковине верующие УПЦ переделали под храм старый магазин
Верующие УПЦ отмечают 25-летие Белоцерковской епархии 6
В Ужгороде верующие УПЦ пройдут крестным ходом по улицам города с молитвой о мире 14
В Никополе в водах Днепра провели массовое крещение 6
В Пивнях на Киевщине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ КП 12
Глава Киевского патриархата считает, что действия Министерства культуры и Министерства юстиции незаконны 5
Филарет не знает, сколько священников и приходов осталось в УПЦ КП 32
Священники Кропивницкого совершили воздушный крестный ход в честь Дня Крещения Руси 10
На Буковине община УПЦ села Михайловка будет строить новый храм вместо отнятого 20
В Церкви рассказали, что богатые люди все больше участвуют в благотворительности 10
В Запорожье пройдет массовое венчание на литургии, которую возглавит митрополит Лука 12
В УПЦ внесли в церковный календарь день памяти священномученика, который перед смертью простил своих убийц 19
Икону и мощи святителя Луки Крымского передали Киевской митрополии 8
Вышла книга об афонском старце, который стал прототипом старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» 21
Крестный ход развеял всю государственную пропаганду о том, что УПЦ больше нет, - Замглавы отдела ОВЦС УПЦ 41
Министерство культуры: УПЦ КП прекратила свою деятельность 16
В Киево-Печерской лавре открывается набор на православно-катехизаторские курсы 12
Зарубежные медиа отреагировали на выступления в ООН в защиту УПЦ 27

Главная опасность развития цифровых технологий заключается в ограничении человеческой свободы.

Фото: АР

Такое мнение высказал Патриарх Кирилл, сообщает «Интерфакс».

«Опасность развития новых технологий только в одном: эти технологии несут несомненное ограничение или полную потерю свободы человека. Чем больше мы полагаемся на цифровые носители, тем больше мы подвергаем опасности в первую очередь свою свободу», - сказал Предстоятель Русской Церкви.

Патриарх подчеркнул, что утрата свободы личности человеком, слепо полагающимся на достижения технологий, может пройти для него незаметно.

«Не только средства связи, но и вообще вся цифровая цивилизация, которая уже начинает становиться нашим достоянием, способны максимально ограничивать человеческую свободу без создания какого-либо дискомфорта. Человек может даже не замечать, что его свобода ограничена, а свобода будет ограничиваться», - добавил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4455 грн.
8
Теги