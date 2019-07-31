также в разделеОбщество
Эксперты считают обыски в Окружном админсуде Киева попыткой руководства НАБУ и ГПУ продлить свое существование 13
ООН: В 2018 году в вооруженных конфликтах убили и ранили 12 тысяч детей 8
Пограничники со стрельбой ловили закарпатских контрабандистов 21
В Запорожье задержали экс-сотрудника МВД, шпионившего на РФ 18
Укрзализныця убирает ковры в поездах 33
Сегодня – годовщина нападения на Гандзюк 20
Адвокат Порошенко ответил на заявление Трубы 31
Дело Гандзюк: ГПУ передала в суд обвинение против Павловского 13
Фейгин: Появилась перспектива обмена Сущенко 23
МИД РФ прокомментировал арест танкера Neyma 62
НСЖУ: Во время нападения пострадали трое сотрудников Укринформа 23
РосСМИ: Украинских моряков могут отпустить до октября 99
30 июля. Картина дня 69
Глава Окружного админсуда прокомментировал вызов на допрос в ГПУ 29
Синоптики дали прогноз на август 178
Суд оставил под арестом фигуранта дела МН17 43
Суд арестовал российский танкер, блокировавший корабли ВМС в Керченском проливе 59
Сербу, помогавшему захватывать Крым, сообщено о подозрении 49

Госбюро расследований проводит обыски в местной прокуратуре и двух отделениях полиции Днепропетровской области. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

«День начался с обысков. Сейчас проводим их в местной прокуратуре, двух отделах полиции Днепропетровской области, а также на товарной бирже совместно с прокурорами Генеральной инспекции ГПУ и сотрудниками Служба безопасности Украины», - написала она в Facebook.

Обыски связаны с установлением обстоятельства уголовного преступления вероятно совершенного прокурором упомянутой прокуратуры.

«Прокурор местной прокуратуры Днепропетровской области проверяется на причастность к незаконной продаже через товарную биржу имущества, на которое суд наложил арест. Речь идет о посевах сельхозкультур на 420 га земли. Прокурор пренебрег решением суда в отношении этого имущества, в котором четко указано, что арест подразумевает полный запрет любому распоряжаться этими посевами в любой способ до обнародования окончательного решения в уголовном производстве», - уточнила Варченко.

Он лично заключил договор купли-продажи с физическим лицом и продал арестованы посевы за 882 тыс. гривен. Что интересно, арест на посевы суд наложил по ходатайству этого же прокурора.

Сейчас следователи Центрального аппарата ГБР проводят досудебное расследование. Санкция части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2802 грн.
18
Теги