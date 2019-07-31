Госбюро расследований проводит обыски в местной прокуратуре и двух отделениях полиции Днепропетровской области. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

«День начался с обысков. Сейчас проводим их в местной прокуратуре, двух отделах полиции Днепропетровской области, а также на товарной бирже совместно с прокурорами Генеральной инспекции ГПУ и сотрудниками Служба безопасности Украины», - написала она в Facebook.

Обыски связаны с установлением обстоятельства уголовного преступления вероятно совершенного прокурором упомянутой прокуратуры.

«Прокурор местной прокуратуры Днепропетровской области проверяется на причастность к незаконной продаже через товарную биржу имущества, на которое суд наложил арест. Речь идет о посевах сельхозкультур на 420 га земли. Прокурор пренебрег решением суда в отношении этого имущества, в котором четко указано, что арест подразумевает полный запрет любому распоряжаться этими посевами в любой способ до обнародования окончательного решения в уголовном производстве», - уточнила Варченко.

Он лично заключил договор купли-продажи с физическим лицом и продал арестованы посевы за 882 тыс. гривен. Что интересно, арест на посевы суд наложил по ходатайству этого же прокурора.

Сейчас следователи Центрального аппарата ГБР проводят досудебное расследование. Санкция части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.