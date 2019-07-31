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На Закарпатье пограничники с преследованием и выстрелами задержали контрабандистов из более 100 ящиками сигарет, сообщает пресс-служба погранведомства.

Во время патрулирования на участке ответственности отделения инспекторов пограничной службы «Великая Паладь» пограничный наряд заметил вблизи границы микроавтобус и внедорожник марки «Митсубиси». У автомобилей находилась большое количество пакетов в черном полиэтилене.

Пограничники немедленно начали мероприятия, направленные на прекращение правонарушения.

«В свою очередь водители автомобилей попытались скрыться от пограничников, осуществляя при этом опасные маневры, которые угрожали жизни и здоровью военнослужащих. Наряд совершил предупредительные выстрелы вверх, но, поскольку контрабандисты проигнорировали законные требования правоохранителей, пограничники совершили еще несколько выстрелов по колесам автомобилей», - говорится в сообщении.

Водитель внедорожника продолжил движение и, несмотря на поврежденные колеса, ему удалось убежать. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. Другое авто и водителя пограничники задержали. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по ст. 185-10 и ст. 204-1 КУоАП.

Обнаруженные 104 ящики табачных изделий, которые контрабандисты планировали переправить в соседнюю Венгрию, пограничники передали сотрудникам ГФС.
ForUm

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