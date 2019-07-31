также в разделеМир
В Беларуси вынесли второй за год смертный приговор 25
Трамп о выборах в США: Моим соперником будет «сонный Джо» 14
Трамп пообещал изучить ситуацию с заболеванием Навального 88
Ученые: Источником радиоактивного облака в 2017 году был завод в России 43
Мэр Москвы похвалил полицию за разгон активистов 36
Brexit: Джонсон начинает крупнейшую рекламную кампанию со времен Второй мировой 53
Молдова отменила запрет на поездки чиновников в РФ 27
Британия усиленно готовится к Brexit 31 октября 20
В РФ массово подписывают петицию за ЧС из-за пожаров в Сибири 80
На митинге в Москве задержали почти полсотни детей 27
Совет Европы и ПАСЕ отреагировали на аресты в Москве 41
Врачи не исключают отравление Навального «химическим веществом» 44
В Нигерии боевики «Боко Харам» убили 65 человек на похоронах 31
В Сибири горит 3 миллиона гектаров леса, но их не тушат 231
В Гонконге опять протесты,с десятками тысяч участников 15
Иран предостерег Великобританию от создания миссии в Персидском заливе 21
Арестованного в Москве Навального госпитализировали 120
Ушел из жизни российский историк и журналист Владимир Кара-Мурза 72

Суд на Кипре принял решение об аресте 19-летней жительницы Британии, которая заявила, что ее изнасиловали 12 израильских подростков в курортном городке Айя-Напе.

Девушка, имя которой не раскрывается, теперь сама обвиняется в причинении вреда обществу, сообщает ВВС.

12 израильских подростков, в возрасте от 15 до 20 лет, предстали перед судом 18 июля. Их обвиняли в групповом изнасиловании молодой британки в гостинице в Айя-Напе.

Израильтяне провели более недели в предварительном заключении, а затем были освобождены без предъявления обвинений, после чего они смогли отправиться на родину.

Их обвинительница отозвала свое заявление, объяснив полиции, что была возмущена тем, что когда она занималась сексом с молодыми людьми, некоторые из них снимали происходящее на видео.

Сейчас израильские подростки говорят, что намерены подать на британку в суд за ложные обвинения.

Сама девушка сейчас находится в предварительном заключении, где останется как минимум до 7 августа - на этот день назначено следующее судебное слушание по ее делу.

За ложное обвинение ей грозит штраф и заключение сроком до одного года.

Прибыв на слушания в суде, девушка закрывала лицо свитером. Она появилась в сопровождении матери, которая плакала во время заседания.

Кипрский судья назвал этот дело тревожным, так как в результате была подорвана репутация израильских подростков.

Айя-Напа чрезвычайно популярна среди британских туристов - в 2018 году курорт в восточной части острова посетили 1,3 млн британцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
853 грн.
5
Теги