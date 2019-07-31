В результате нападения на Укринформ парней в футболках с надписью «Традиция и порядок» пострадали трое сотрудников агентства, заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Парни в футболках организации «Традиция Порядок» пытались сорвать пресс-конференцию в Укринформе, избили сотрудников агентства, выломали двери в пресс-центр, забросали собравшихся яйцами и сорвали само мероприятие», - напомнил он в Facebook.

Как сообщил НСЖУ свидетель инцидента - журналист издания «Инсайдер» Артур Прихно - активисты ворвались на пресс-конференцию кандидатов по 50 округу и обвинили одного из кандидатов - Андрея Аксенова - в сепаратизме. Хотя сотрудники Укринформа закрыли дверь в зал, молодые люди выломали двери и забросали яйцами спикеров и присутствующих, повредили технику и оборудование.

Прорываясь в помещение, «активисты» толкали работников агентства и при этом пострадали по меньшей мере три человека, сообщила НСЖУ заместитель генерального директора «Укринформа» Ирина Чередниченко. Больше всего досталось руководителю пресс-зала Сергею Сай-Боднару, которого молодые душили, оттягивая от дверей. Также избили двух сотрудников технического отдела агентства.

Отмечается, что затем большинство убежали из агентства, по дороге выбрасывали свои футболки «Традиция порядок» и надевали обычную одежду.

«Национальный союз журналистов Украины осуждает грубую атаку на информационное агентство «Укринформ» и выражает солидарность с коллегами. Призываем правоохранителей провести профессиональное расследование, установить нападавших и главное - обеспечить весомое наказание за препятствование журналистской деятельности и за избиение сотрудников СМИ», - отметил Томиленко.

«Публика, которая запугивает журналистов, и их наниматели должны получить надлежащее сопротивление от силовиков, - убежден председатель НСЖУ. - Но нынешняя атака на ведущее информагентство, расположенное в центре столицы, стала возможной из-за системной безнаказанности за атаки на журналистов в Украине».

Как сообщал ForUm, инцидент произошел 30 июля.