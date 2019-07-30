также в разделеПроисшествия
Мать погибших на пожаре детей закрыла их в комнате и ушла в магазин 18
Посольство подтвердило убийство украинца в ЮАР 70
Под Киевом строители сожгли и закопали парня из-за надуманной кражи 52
В Николаеве мужчина спрятал гранату на детской площадке 16
Пожар унес жизни двух детей на Киевщине 63
Боевики нарушили перемирие на Донбассе, ранен военный 21
На Киевщине в колодце водонапорной башни погибли трое мужчин 84
В одесском суде нацгвардеец выстрелил себе в голову 42
Убийство парня на Житомирщине: Полиция проверяет связь с Пашинским 98
Сутки в ООС: Боевики обстреляли КПВВ «Марьинка» 21
В Одессе задержали 12 фанатов, пытавшихся спровоцировать драку 28
В Запорожье на предприятии произошла утечка титана 51
В Харькове облили краской памятник УПА 43
Боевики обстреляли КПВВ Марьинка из крупнокалиберного оружия 34
В Ровно автомобиль врезался в электроопору: есть жертвы 21
За сутки боевики один раз нарушили «тишину», один военный ранен 28
ГБР отреагировало на задержание спецназом КОРД патрульных за остановку машины генерала 178
КОРД арестовал полицейских,которые остановили авто начальника полиции 299

Во время пресс-конференции в Укринформе в зал ворвались молодые люди в футболках с надписью «Традиция и порядок», облили спикеров водой и забросали яйцами.

Об этом сообщается на сайте издания.

Пресс-конференция была посвящена выборам на мажоритарном округе №50.

Молодые люди выбили входные двери в зал и вбежали с криками «Сепаратист Аксенов!», «Позор».

Ворвавшиеся забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова, который рассказывал о фальсификациях во время выборов.

Полиция Киева сообщила, что в отделение доставили двух человек.

«Правоохранители установили, что в помещение забежали неизвестные, начали конфликтовать с присутствующими, бросали яйца, а затем разбили входную дверь и скрылись. Двух активных участников события задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время они предоставляют объяснения», - сообщили в полиции Киева.

Как сообщал ForUm, ранее в Покровске в Донецкой области произошли столкновения возле окружной комиссии №50 после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах. Люди требовали честного подсчета голосов, установили палатки, начали сносить шины.

Вечером 23 июля в Донецкую область прибыл вертолет Нацполиции со сводным отрядом спецподразделения ТОР для обеспечения общественного порядка и безопасности на окружном избирательном участке в Покровске.

В округе № 50 продолжалась борьба за мандат в Верховную Раду между двумя действующими мэрами – Русланом Требушкиным, городским головой Покровска, и Андреем Аксеновым - городским головой Доброполья, оба были внесены в базу «Миротворца» как «мэры-сепаратисты».

По результатам обработанных ЦИК 100% протоколов Требушкин получил 30,29% голосов избирателей, Аксенов - 29,97%.

После Требушкина, который выдвинут партией «Оппозиционный блок», и Аксенова-самовыдвиженца, на третьем месте кандидат от партии «Слуга народа», уроженка Донецка и киевский адвокат Татьяна Романцова, за которую проголосовали 21,23% избирателей.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1233 грн.
38
Теги