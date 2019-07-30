Во время пресс-конференции в Укринформе в зал ворвались молодые люди в футболках с надписью «Традиция и порядок», облили спикеров водой и забросали яйцами.

Об этом сообщается на сайте издания.

Пресс-конференция была посвящена выборам на мажоритарном округе №50.

Молодые люди выбили входные двери в зал и вбежали с криками «Сепаратист Аксенов!», «Позор».

Ворвавшиеся забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова, который рассказывал о фальсификациях во время выборов.

Полиция Киева сообщила, что в отделение доставили двух человек.

«Правоохранители установили, что в помещение забежали неизвестные, начали конфликтовать с присутствующими, бросали яйца, а затем разбили входную дверь и скрылись. Двух активных участников события задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время они предоставляют объяснения», - сообщили в полиции Киева.

Как сообщал ForUm, ранее в Покровске в Донецкой области произошли столкновения возле окружной комиссии №50 после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах. Люди требовали честного подсчета голосов, установили палатки, начали сносить шины.

Вечером 23 июля в Донецкую область прибыл вертолет Нацполиции со сводным отрядом спецподразделения ТОР для обеспечения общественного порядка и безопасности на окружном избирательном участке в Покровске.

В округе № 50 продолжалась борьба за мандат в Верховную Раду между двумя действующими мэрами – Русланом Требушкиным, городским головой Покровска, и Андреем Аксеновым - городским головой Доброполья, оба были внесены в базу «Миротворца» как «мэры-сепаратисты».

По результатам обработанных ЦИК 100% протоколов Требушкин получил 30,29% голосов избирателей, Аксенов - 29,97%.

После Требушкина, который выдвинут партией «Оппозиционный блок», и Аксенова-самовыдвиженца, на третьем месте кандидат от партии «Слуга народа», уроженка Донецка и киевский адвокат Татьяна Романцова, за которую проголосовали 21,23% избирателей.

