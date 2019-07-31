Президент Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса во время участия в дискуссионном клубе «Валдай» и встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках своего визита в Россию ни разу не подняла тему жестокого разгона митингов.

Этого не было среди запланированных тем встреч, а визит еще не завершился, пояснила пресс-секретарь президента ГА ООН Моника Грейли Укринформу.

«Встречи продолжаются. Последний день визита – в среду, 31 июля. Мы, конечно, не можем здесь перечислить каждую тему, которую президент ГА обсуждала с российскими властями», - рассказала она.

Грейли добавила, что стенограмма встречи с Лавровым была опубликована, и еще раз напомнила, что в рамках визита состоялись еще не все встречи.

В то же время, согласно сообщению о результатах встречи Лаврова и Фернанды Эспиносы, разгон протестов отсутствует в перечне тем, которые обсуждались.

Ничего не сказано о массовых нарушениях прав человека и в сообщении о встрече с Лавровым в понедельник на своей странице президента ГА в Twitter.

На уточняющий вопрос корреспондента Укринформа, все-таки вспоминала ли президент Генассамблеи ООН о ситуации в Москве на хоть какой-то из своих встреч в России в дни, когда происходило подавление протестов, Грейли ответила, что президент ГА заранее планирует наполнение встреч.

«Я понимаю, вы говорите о протестах. Думаю, и вы, и я понимаем, что когда происходят встречи между президентом и представителями власти, их направление не задают заголовки дня», - ответила она.

По ее словам, такие встречи планируются заранее, темы обсуждаются и согласовываются обеими делегациями. Наконец, Грейли заметила, что «соответствующие темы обсуждались, а ее миссия еще не завершена». В то же время, уточнить, какие именно «соответствующие темы» обсуждались, не удалось.

На вопрос другого журналиста, стоило ли было президенту Генассамблеи, которая с самой своей инаугурации акцентировала на правах человека как основной теме своего срока в должности, хотя бы вспомнить о событиях в Москве во время встречи со студентами, Грейли ответила, что «нельзя выделять отдельные темы», а в целом тема уважения к правам человека звучала.

Ранее пресс-секретарь рассказала, что Мария Фернанда Эспиноса выступила на дискуссионном клубе «Валдай» в Москве, где говорила о вызовах многосторонней международной политики, реформе ООН и Совета Безопасности, необходимости партнерства для достижения Целей устойчивого развития ООН.

В понедельник, на следующий день после жестокого разгона демонстраций, она провела встречу в Москве с Лавровым, где акцентировала на указанных выше темах, а также на необходимости усилий в борьбе с терроризмом.

Она также дала интервью журналистам и встретилась со студентами МГИМО, где отметила важную роль молодых людей в принятии решений.

Ранее в Управлении ООН по правам человека заявили, что обеспокоены судьбой пострадавших участников протестов в Москве и считают, что полиция применила чрезмерную силу.

Как сообщал ForUm, 27 июля днем у мэрии Москвы должна была начаться несогласованная акция в поддержку незарегистрированных независимых кандидатов в Мосгордуму. Участок Тверской рядом с мэрией был оцеплен, людей выдавливали в стороны и затем в переулки. Участники акции в течение дня собирались на Трубной площади, на Лубянке и заходили на Садовое кольцо. По данным МВД, всего были задержаны 1074 участника акции, по данным «ОВД-Инфо» - 1373. В отделах полиции на ночь оставили около 150 задержанных.

В полиции утверждают, что примерно 600 человек из задержанных оказались иногородними.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников масштабной акции мирного протеста.