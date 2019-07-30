Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что применение силы со стороны правоохранительных органов к участникам несанкционированной акции в Москве 27 июля было оправданным. Об этом сообщает Интерфакс.

«Эти граждане в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной, и полиция практически не реагировала, но организаторов такой сценарий не устраивал. Они перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских. Они вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватным», - сказал мэр в эфире телеканала ТВЦ во вторник.

Он поблагодарил полицейских, сотрудников Росгвардии и заявил, что «они выполняли свой долг».

Мэр расценил протесты в центре Москвы в минувшую субботу «как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные».

27 июля днем у мэрии Москвы должна была начаться несогласованная акция в поддержку незарегистрированных независимых кандидатов в Мосгордуму. Участок Тверской рядом с мэрией был оцеплен, людей выдавливали в стороны и затем в переулки. Участники акции в течение дня собирались на Трубной площади, на Лубянке и заходили на Садовое кольцо. По данным МВД, всего были задержаны 1074 участника акции, по данным «ОВД-Инфо» - 1373. В отделах полиции на ночь оставили около 150 задержанных.

В полиции утверждают, что примерно 600 человек из задержанных оказались иногородними.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилиепротив участников масштабной акции мирного протеста.