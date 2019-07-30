Киевский апелляционный суд начал рассмотрел апелляцию на арест «бывшего начальника ПВО» Славянской бригады «Донецкой народной республики» Владимира Цемаха, которого СБУ задержала в конце июня, оставив арест в силе.

Об этом сказал председательствующий судья Юрий Слива, передают Українськi Новини.

Цемах принимал участие в суде по видеосвязи из следственного изолятора СБУ.

В начале заседания адвокат подсудимого Роман Гонтарев попросил суд исследовать удостоверение, изъятое у Цемаха при задержании.

В нем говорится, что экс-начальник ПВО был уволен со службы в запас в октябре 2017 года.

По мнению адвоката, это обстоятельство свидетельствует о том, что Цемах перестал совершать преступление и вышел из рядов незаконных формирований боевиков, но суд отклонил его ходатайство, оставив арест в силе.

«Апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения», - огласил председательствующий судья.

Таким образом, суд оставил Цемаха под стражей до 25 августа.

Решение суда первой инстанции от 28 июня оставлено без изменений.

Напомним, 4 июля стало известно, что Служба безопасности задержала и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Владимира Цемаха.

По данным Bellingcat, он может быть причастен к крушению пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий.