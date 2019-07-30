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Мать погибших на пожаре мальчиков 1-го и 3-х лет закрыла в комнате и ушла в магазин, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В это время в доме также находился отец ее сожителя. Мужчина почувствовал запах дыма, доносившийся из комнаты, в которой находились дети. Он открыл дверь, но зайти внутрь не смог –  комната была охвачена пламенем. Тогда, мужчина выбежал на улицу и стал звать на помощь.

Во время проведения осмотра места происшествия установлено, что очаг возгорания по центру комнаты на матрасе, которой обнаружен на полу.

В результате – уничтожена кровля дома, три комнаты и вещи домашнего обихода.

В связи с этим событием, следователем участком открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Причина пожара устанавливается. Продолжается следствие.

Как сообщал ForUm, трагедия произошла 29 июля в селе Гайшин Переяслав-Хмельницкого района.
ForUm

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