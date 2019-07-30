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В результате пожара в селе Гайшин погибли двое малолетних детей, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Полевой поступило 29 июля в 10:37.

По прибытию спасателей на место было установлено, что пламенем охвачена полностью крыша дома общей площадью 64 м2. По словам соседей, дома могли находиться дети.

Пожар был локализован в 11:14 и ликвидирован в 11:35 с помощью 2 стволов «Б» силами 8 человек личного состава.

В результате погибли двое детей 2015 и 2017 рождения.
ForUm

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