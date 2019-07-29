Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запускает крупнейшую правительственную рекламную кампанию со времен Второй мировой войны, чтобы подготовить страну к «жесткому» Brexit.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

Кампания предусматривает беспрецедентный объем размещения на билбордах, радио и телевидении. Часть предварительных мер предусматривает до 100 млн фунтов, потраченных на рекламу в течение следующих трех месяцев.

Кроме того, Джонсон приказал своим министрам ежедневно проводить совещания о прогрессе в кабинете комитета Cobra - места, отведенного для реагирования на чрезвычайные ситуации в национальных масштабах.

Сам Джонсон сегодня едет с первым визитом в Шотландии на новой должности, и имеет целью использовать эту поездку, чтобы показать свою приверженность стимулированию экономического роста за пределами Англии, сообщает Sky News.

Он объявит о дополнительном финансировании в 300 млн фунтов для общин Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, пытаясь уменьшить опасения относительно распада союза после Brexit после того, как шотландские националисты уже назвали его «последним премьер-министром Британии».

Джонсон также планирует поехать в Уэльс, чтобы встретиться с членами сельскохозяйственной общины, и Северной Ирландии, чтобы обсудить текущие усилия по передаче центральными правительственными органами части своих полномочий местным органам власти.