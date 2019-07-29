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Депутатам и чиновникам Молдовы снова разрешили совершать поездки в Россию. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон в эфире телеканала RTR Moldova.

Запрет действовал с 2017 года. Тогда Молдова объявила персонами нон грата пять российских дипломатов. Россия ответила зеркальными мерами.

Додон объяснил, что запрет отменили во время поездки первой делегации Молдовы в Москву. «Уже заработала межправкомиссия, представители парламента и правительства были в России», - добавил президент.

Ранее президент Молдовы предположил, что в ближайшее время состоится и визит премьер-министра страны Майи Санду в Москву. Сама премьер-министр подтвердила факт получения приглашения от главы российского правительства Дмитрия Медведева, однако о точной дате визита пока ничего не сообщается.
ForUm

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