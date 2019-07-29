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Петиция с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Сибири из-за лесных пожаров собрала за пять дней более 346 тысяч подписей, следует из данных, размещенных в интернете.

По словам авторов петиции, режим ЧС необходимо объявить из-за сильной дымки, которая заволокла сибирские регионы в результате лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Кроме того, авторы обращения призывают принять усиленные меры по ликвидации огня, пишет Интерфакс.

«Уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края - в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске», - отмечается в петиции.

По данным федеральной службы «Авиалесоохрана», крупнейшие в России лесные пожары в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области охватили более 2,6 млн га, большая часть из них находится в удаленной зоне. Дым от пожаров дошел до Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также Алтая и Хакасии.

При этом некоторые удаленные лесные пожары, если они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, не тушат, так как затраты на тушение в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб от огня.
ForUm

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