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На акции 27 июля в Москве задержали 47 несовершеннолетних, всех их затем отпустили, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгений Бунимович, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму.

Омбудсмен пожаловался в прокуратуру Москвы и руководству городской полиции на необоснованность многих задержаний и неоправданное применение силы, передает Интерфакс.

27 июля днем у мэрии должна была начаться несогласованная акция в поддержку незарегистрированных независимых кандидатов в Мосгордуму. Участок Тверской рядом с мэрией был оцеплен, людей выдавливали в стороны и затем в переулки. Участники акции в течение дня собирались на Трубной площади, на Лубянке и заходили на Садовое кольцо. По данным МВД, всего были задержаны 1074 участника акции, по данным «ОВД-Инфо» - 1373. В отделах полиции на ночь оставили около 150 задержанных.

В полиции утверждают, что примерно 600 человек из задержанных оказались иногородними.
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ForUm

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