В Свято-Успенской Почаевской лавре Украинской Православной Церкви 1-5 августа состоятся торжества по случаю праздника Почаевской иконы Божией Матери, на который традиционно прибывают крестные ходы из разных епархий УПЦ и международный крестный ход, следующий из Польши через республику Беларусь.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ, программа праздничных богослужений опубликована на сайте Почаевской обители.
Расписание богослужений в Свято-Успенской Почаевской авре по случаю празднования иконы Божьей Матери «Почаевская»:
1.08.2019, четверг. Обретение мощей прп. Серафима Саровского
Накануне в среду:
16:30 – малое повечерие и 9-й час.
17:00 – Всенощное бдение в Успенском соборе и праздничная всенощная по случаю престольного праздника в Свято-Духовском скиту.
В день праздника:
6:00 – Часы. Литургия. (Троицкий собор)
9:00 – Часы. Поздняя литургия. (Успенский собор)
В Свято-Духовском скиту Божественная литургия начнется в 9:00 (Иверский храм).
2.08. 2019, пятница. Пророка Божьего Илии.
Накануне в четверг:
16:30 – малое повечерие, 9-й час.
17:00 – Всенощное бдение. (Успенский собор)
В день праздника:
6:00 – Часы. Литургия. (Троицкий собор)
9:00 – Часы. Поздняя литургия. (Успенский собор)
Также в этот день состоится традиционный крестный ход с чудотворным образом Божией Матери из урочища Вирля к Свято-Успенской Почаевской лавре, идущий по пути перенесения Почаевской иконы из поместья Анны Гойской в 1597 году..
5:00– перевозка паломников в урочище «Вирля» с лаврской стоянки.
7:30– начало молебна и крестного хода.
По завершению крестного хода всем желающим будет предложена трапеза.
3.08.2019, суббота.
Накануне в пятницу:
16:45 – Вечернее богослужение. (Успенский собор)
5:20 – Полунощниця. Часы. Ранняя литургия. (Троицкий собор)
9:00 – Часы. Литургия и акафист перед Почаевской чудотворной иконой. (Успенский собор)
4.08.2019, неделя 7-я по Пятидесятнице. Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины
Накануне в субботу:
15:50 – 9-й час, малая вечерня, малое повечерие с каноном Пресвятой Троице. (Преображенский собор)
17:00 – Всенощное бдение. (Преображенский собор)
В день праздника:
6:00 – Часы. Литургия. (Преображенский собор)
9:00 – Часы. Поздняя литургия. (Успенский собор)
По окончанию литургии чудотворная икона будет перенесена в Преображенский собор.
14:00 – 9-й час и малая вечерня с акафистом перед «Почаевской» иконой Божией Матери. (Преображенский собор)
5.08.2019, понедельник. Почаевской иконы Божией Матери
Накануне в воскресенье:
16: 00 – чтение кафизм.
17:00 – Всенощное бдение. (Преображенский собор)
В день праздника:
5:00 – Часы. Ранняя литургия. (Преображенский собор)
9:00 – Часы. Поздняя литургия. (Преображенский собор)
По окончанию поздней литургии – крестный ход с чудотворной иконой по территории Лавры, после чего икона будет отнесена в Успенский собор.
6.08.2019, вторник. Святых мучеников благоверных русских князей Бориса и Глеба
Накануне в понедельник:
17: 00 – чтение кафизм, малое повечерие, 9-й час.
18:00 – Всенощное бдение. (Успенский собор)
6:00 – Часы. Литургия. (Троицкий собор)
9:00 – Часы. Поздняя Литургия. (Успенский собор)
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