Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд и президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье выразили беспокойство по поводу недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу и непропорционального применения силы полицией против участников акций протеста по этому поводу.

Соответствующие заявления Ягланда и Паскье опубликованы на сайтах Совета Европы и ПАСЕ, сообщает Укринформ.

«Я с беспокойством наблюдал за последними событиями перед выборами в Москве. Согласно сообщениям, оппозиционные кандидаты не смогли выставить свои кандидатуры на выборах. Я намерен обсудить это с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой. Все законные кандидаты должны быть допущены к участию, как и должны быть гарантированы свободные и честные выборы. Россия, как государство-член Совета Европы, должна придерживаться европейских стандартов в избирательном процессе», - отметил генсек Совета Европы.

Со своей стороны, президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье выразила «глубокую обеспокоенность» по поводу арестов и задержаний сотен человек, которые собрались, как говорится на сайте ПАСЕ, «на несанкционированный митинг в связи с местными выборами».

«Я глубоко обеспокоена массовыми арестами демонстрантов и непропорциональной реакцией силы со стороны полиции, которая пыталась разогнать их. Свобода слова и свобода собраний являются важными условиями для демократии. Во всех странах-членах Совета Европы, и в целом в любом открытом, демократическом и плюралистическом обществе, все мысли, в том числе критические по отношению к власти, должны высказываться свободно», - заявила она.

Напомним, 27 июля в Москве полицейские с грубым применением силы задержали более 1300 участников митинга «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации.

Ранее 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает безусловное возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. После этого украинская делегация покинула заседание ПАСЕ. 1 июля Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту приостановить участие постоянной делегации Украины в работе ПАСЕ.