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В Ровно в субботу, 27 июля, на улице Киевская автомобиль врезался в электроопору, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 20:00. Автомобиль Mercedes-Benz 308, за рулем которого находился 23-летний житель города, съехал с проезжей части и врезался в электроопору. Предварительно, водитель не справился с управлением.

В результате столкновения погиб 33-летний мужчина, который находился на переднем пассажирском сидении. Также в результате инцидента пострадали еще трое пассажиров, которые находились в грузовом отделении автомобиля. Пострадавшие с травмами различной степени были госпитализированы.

Отмечается, что водитель Mercedes скрылся с места происшествия, но его разыскали правоохранители. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (1,4 промилле). Правонарушитель был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

«По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины», - добавили в полиции.
ForUm

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