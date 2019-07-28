Американские самолеты провели мониторинговые полеты у побережья оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.
«Из авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии взлетел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169 004. Он приступил к патрулированию вдоль черноморского побережья Крыма», — говорится в сообщении.
Также около полудня из авиабазы Суда-Бей на острове Крит в Греции взлетел самолет радиоэлектронной разведки Военно-морского флота США Lockheed ЭР-3Е Orion (AriesII) с регистрационным номером 156 511. Около 15:50 он приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова — 32 километрах от Севастополя.
12:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 июля 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США🇺🇸, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 156511, взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит🇬🇷, в воздушном пространстве Болгарии🇧🇬. pic.twitter.com/QuSQLf0s8o
Американские самолеты регулярно проводят мониторинговые полеты вблизи оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время