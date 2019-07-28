Американские самолеты провели мониторинговые полеты у побережья оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.

«Из авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии взлетел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169 004. Он приступил к патрулированию вдоль черноморского побережья Крыма», — говорится в сообщении.

Также около полудня из авиабазы Суда-Бей на острове Крит в Греции взлетел самолет радиоэлектронной разведки Военно-морского флота США Lockheed ЭР-3Е Orion (AriesII) с регистрационным номером 156 511. Около 15:50 он приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова — 32 километрах от Севастополя.

Американские самолеты регулярно проводят мониторинговые полеты вблизи оккупированных территорий Крыма и Донбасса.