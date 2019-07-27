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Борис Джонсон официально стал премьером Великобритании 28

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил Европейский Союз, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии, сообщает Корреспондент со ссылкой на Reuters.

«Если мы избавимся от бекстопа целиком и полностью, то мы достигнем большого прогресса», - сказал Джонсон.

Он добавил, что у него «очень дружеские отношения» с лидерами ЕС.

«Подход правительства Великобритании не будет отстраненным или выжидательным, что они сами придут к нам: мы постараемся решить эту проблему, и будем это делать в духе дружбы и сотрудничества" – заявил премьер.

«Но мы не можем сделать это до тех пор, пока этот антидемократический Бекстоп, который пытается разделить нашу страну, остается на месте», - сказал он.

В четверг Джонсон сказал в своем первом на посту премьера выступлении в парламенте, что из соглашения о Brexit необходимо исключить контраверсный механизм бекстоп - тогда возможен благоустроенный выход Британии из блока.

Бекстоп - механизм, призванный предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Напомним, подготовка встречи нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского начнется после того, как Лондон завершит процедуру Brexit.
ForUm

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