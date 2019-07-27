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Политик Евгений Мураев после поражения поставившей его первым номером списка партии «Оппозиционный блок» на выборах в Верховную Раду поспешил откреститься от ОБ и срочно вспомнить о своем подзабытом проекте «Наши». Об этом свидетельствует Facebook-страница Мураева.

В частности, об очередной смене «политической ориентации» Евгения Мураева говорит тот факт, что буквально сразу после того, как стало очевидным поражение «Оппоблока» на выборах, он вернул изображение профиля с символикой партии «Наши».

Хотя еще до недавнего времени на аватарке политика красовалась надпись: «Я голосую за Оппозиционный блок».

Таким образом, вечный «лузер» Мураев в очередной раз повел себя, как настоящая политическая проститутка.

Напомним, менее года назад Евгений Мураев покинул партию «За життя» и создал конкурирующий проект «Наши». СМИ неоднократно писали, что сделано это было по указке из Администрации президента. Сам политик подтвердил «смену ориентации», заявив на своих бывших соратников по партии в СБУ.

После этого, на президентских выборах, Евгений Мураев ввел в недоумение своих сторонников, снявшись в пользу менее рейтингового Александра Вилкула. Впрочем, и это не принесло значимого результата.

Отметим, партия «Наши», которую Мураев забросил еще зимой, никак не проявила себя в украинской политике и не приняла участия ни в одних выборах – как в местные, так и в центральные органы власти.
ForUm

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