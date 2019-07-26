В Киеве задержана группа лиц, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты на территории города, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Во время досудебного расследования проведен контроль за совершением преступления в виде оперативной закупки.

В ходе проведения второго этапа спецоперации злоумышленники были задержаны и проведен обыск в помещении, где сбывали поддельную иностранную валюту. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли почти 2000 купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро на общую сумму 998 000 евро.

Таким образом в действиях задержанных усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК Украины, в связи с чем им сообщено о подозрении в совершении этого преступления.

Кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.