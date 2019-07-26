также в разделеМир
Британский медиарегулятор оштрафовал кремлевский телеканал RT 27
Западная Европа страдает от рекордной жары 18
Названа соцсеть, наиболее опасна для психического здоровья молодежи 50
НАПК внесло предписание главе Укроборонпрома 23
Сенат Чехии инициировал отставку Земана 25
США собираются ввести против РФ новые санкции 29
Джонсон сформировал правительство Британии 19
КНДР провела очередные ракетные испытания 20
В Турции ранили беларусского дипломата 23
Европу накроет еще одна волна рекордной жары 37
Борис Джонсон официально стал премьером Великобритании 28
Китай решил отказаться от ядерной гонки 41
Россия «сожалеет» из-за нарушения воздушного пространства Южной Кореи 463
Южная Корея пригрозила РФ жестким ответом при повторном нарушении границы 59
Борис Джонсон избран премьер-министром Великобритании 40
На таджикско-кыргызской границе произошло столкновение, есть жертвы 63
В Венесуэле произошло масштабное отключение электричества 27
Истребители Южной Кореи открыли предупредительный огонь по самолетам РФ 70

Рекордная волна жары, охватившая часть Европы, вероятно, движется в Гренландию, где может угрожать частям второго по величине ледникового щита в мире, заявляет ООН.

Горячий воздух, движущийся вверх из Северной Африки, привел к превышению европейских температурных рекордов 25 июля на 2, 3 или 4 градуса Цельсия, заявила представительница Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис. По ее словам, это «абсолютно невероятно», сообщает Радио Свобода.

Нуллис заявила в Женеве 26 июля, что, «согласно прогнозам ... атмосферный поток сейчас будет транспортировать эту жару в Гренландию». Это может привести к активному таянию льда, как это было в Гренландии в 2012 году.

«Мы не знаем, будет ли побыт рекорд 2012 года, но показатели близки», - сказала она.

Ледяной покров Гренландии является ключевой частью мировой климатической системы, его таяние приведет к повышению уровня моря и климатических изменений.

В последние недели лед Гренландии быстро тает, сказала Нуллис, ссылаясь на данные датского климатолога.

«Только в июле 160 млрд тонн льда исчезли из-за таяния. Это примерно эквивалент 64 миллионов бассейнов олимпийских размеров», - заявила пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации.

25 июля в нескольких европейских городах были установлены рекорды жары. В частности, в Париже было 42,6 градуса по Цельсию. В Бельгии, Германии, Люксембурга и Нидерландах также зафиксировали новые рекордные показатели - 41,8, 41,5, 40,8 и 40,7 градуса по Цельсию соответственно.

В Британии зафиксирована самая высокая температура за июль - 38,1 градуса по Цельсию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
978 грн.
9
Теги