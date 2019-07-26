В четверг, 25 июля, Бельгия, Франция и Германия зафиксировали температурные рекорды выше +40 градусов, сообщает Reuters.

Так, в Германии в городе Линген после обеда метеорологи зафиксировали температуру +42,6 градусов, предыдущий рекорд зафиксирован в Бонне +40,6.

В Бельгии, городке Клейне-Брогель, температура достигла +40,6 градусов, что является самым высоким показателем, начиная с 1833 года. Из-за жары здесь в четверг сломался поезд.

В Нидерландах, где предыдущий рекорд составил +38,8, синоптики зафиксировали +40,4.

В Париже в четверг после обеда температура воздуха составила +42,4 градуса. Метеорологи предупреждают, что жара будет расти до +43. Здесь сообщили о наивысшем уровне опасности из-за жары. По словам министра здравоохранения Франции Аньеси Бюзена, явление коснется 20 миллионов людей.

В этом году в странах Европы наблюдаются самые высокие температуры воздуха за всю историю наблюдений. Здесь столбик термометра показывает свыше +40. Причина аномальной жары – волна жаркого пустынного воздуха из северной Африки. Власти европейских городов идут на крайние меры, чтобы уберечь население от тяжелых последствий жары.