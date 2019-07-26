также в разделеМир
Названа соцсеть, наиболее опасна для психического здоровья молодежи 45
НАПК внесло предписание главе Укроборонпрома 23
Сенат Чехии инициировал отставку Земана 25
США собираются ввести против РФ новые санкции 29
Джонсон сформировал правительство Британии 19
КНДР провела очередные ракетные испытания 20
В Турции ранили беларусского дипломата 23
Европу накроет еще одна волна рекордной жары 37
Борис Джонсон официально стал премьером Великобритании 27
Китай решил отказаться от ядерной гонки 40
Россия «сожалеет» из-за нарушения воздушного пространства Южной Кореи 391
Южная Корея пригрозила РФ жестким ответом при повторном нарушении границы 59
Борис Джонсон избран премьер-министром Великобритании 40
На таджикско-кыргызской границе произошло столкновение, есть жертвы 57
В Венесуэле произошло масштабное отключение электричества 26
Истребители Южной Кореи открыли предупредительный огонь по самолетам РФ 70
Посольство Туркменистана в РФ опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова 73
СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана 188

В четверг, 25 июля, Бельгия, Франция и Германия зафиксировали температурные рекорды выше +40 градусов,  сообщает Reuters.

Так, в Германии в городе Линген после обеда метеорологи зафиксировали температуру +42,6 градусов, предыдущий рекорд зафиксирован в Бонне +40,6.

В Бельгии, городке Клейне-Брогель, температура достигла +40,6 градусов, что является самым высоким показателем, начиная с 1833 года. Из-за жары здесь в четверг сломался поезд.

В Нидерландах, где предыдущий рекорд составил +38,8, синоптики зафиксировали +40,4.

В Париже в четверг после обеда температура воздуха составила +42,4 градуса. Метеорологи предупреждают, что жара будет расти до +43. Здесь сообщили о наивысшем уровне опасности из-за жары. По словам министра здравоохранения Франции Аньеси Бюзена, явление коснется 20 миллионов людей.

В этом году в странах Европы наблюдаются самые высокие температуры воздуха за всю историю наблюдений. Здесь столбик термометра показывает свыше +40. Причина аномальной жары – волна жаркого пустынного воздуха из северной Африки. Власти европейских городов идут на крайние меры, чтобы уберечь население от тяжелых последствий жары. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги