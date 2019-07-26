Журналисты программы «Схемы» вечером 14 июня зафиксировали, как автомобили премьер-министра Гройсмана и министра МВД Авакова по очереди, в промежутке в 2 часа, заехали на территорию поместья олигарха Виктора Пинчука.

Встреча продолжалась около полутора часов, поскольку через это время журналисты увидели, как с территории поместья Пинчука выехал Volkswagen Touareg охраны Авакова.

«Уже через день Гройсман принял участие в прямом эфире одного из телеканалов олигарха Пинчука. И еще за несколько дней премьер - среди приглашенных на этом же канале. А через неделю после таинственного ночного визита Гройсман опубликовал видеоролик, где его восхваляет экс-президент Польши Александр Квасьневский, а ныне - председатель наблюдательного совета форума YES, который в Украине ежегодно организует олигарх Пинчук», - говорится в расследовании.

Журналист издания «Наши деньги» Юрий Николов предполагает, что олигарх «вкладывается» в поддержку тех, кто будет иметь власть.

В Верховную Раду партия Гройсмана «Украинская стратегия», в конце концов, так и не попала, но в отставку премьера текущий состав не смог отправить дважды.

Поэтому Гройсман останется главой правительства как минимум до конца августа.

Сохраняет свою должность и Арсен Аваков – самый влиятельный министр в правительстве, которого при президентстве Порошенко называли «вторым человеком» в стране.

Аваков – глава правоохранительного ведомства, которого публично не критикует президент Зеленский, и который может сохранить свою должность в новом Кабмине.