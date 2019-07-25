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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Зеленского – с уверенной победой партии «Слуга народа».

Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовности американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране.

Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США.
ForUm

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